Corvino: "Rivoluzione fatta da Paratici con una visione. Cambiai tutto anch'io quando rischiammo"

Le parole dell'ex dirigente viola

Pantaleo Corvino ha parlato della nuova Fiorentina costruita da Fabio Paratici. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Tmw:

"Ho lasciato un grande pezzo di cuore. Si è continuata la strada degli investimenti. Sono stati investimenti importanti, con una visione, che può essere sbagliata o meno. Paratici ha voluto cambiare tutto, con investimenti importanti, poi vedremo se sbagliati o meno, ma lo ha fatto con una visione. Sta arrancando insieme al Bologna. Serviva una rivoluzione? Ognuno conosce la sua squadra. Io anche cambiai tutto quando rischiammo un anno, e poi arrivammo in Champions. A volte cambi e ti riesce bene, altre volte soffri. Ma sono passate solo sei giornate ed è ancora presto fare un bilancio".