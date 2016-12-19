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Corvino: "Possiamo giocarcela contro chiunque. Possiamo toglierci delle soddisfazioni. Sousa..."

Non possiamo sempre parlare del futuro in bilico di Paulo Sousa perché..." le parole del direttore generale della Fiorentina Pantaleo Corvino

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 dicembre 2016 11:34
Corvino: "Possiamo giocarcela contro chiunque. Possiamo toglierci delle soddisfazioni. Sousa..." -
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Il direttore generale della Fiorentina Pantaleo Corvino presente all'ospedale Mayer di Firenze ha parlato della situazione della Fiorentina. Queste le sue parole: " Questa squadra è attrezzata per competere contro qualunque avversario. Poi ogni gara fa storia a sé. L’amarezza dopo questa sconfitta è tanta, per tutti, ma questa è una Fiorentina può togliersi delle soddisfazioni e, quando tutti sono in forma, può battere chiunque. Dobbiamo ripartire immediatamente e cercare di tornare alla vittoria perché siamo attrezzati per farlo. Per quanto riguarda Sousa non possiamo parlare di questo dopo ogni sconfitta, parliamo di calcio. L’ottimismo è figlio delle vittorie e questa squadra deve fare prestazioni importanti" conclude Corvino.

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