Corvino: "Possiamo giocarcela contro chiunque. Possiamo toglierci delle soddisfazioni. Sousa..."

Non possiamo sempre parlare del futuro in bilico di Paulo Sousa perché..." le parole del direttore generale della Fiorentina Pantaleo Corvino

Il direttore generale della Fiorentina Pantaleo Corvino presente all'ospedale Mayer di Firenze ha parlato della situazione della Fiorentina. Queste le sue parole: " Questa squadra è attrezzata per competere contro qualunque avversario. Poi ogni gara fa storia a sé. L’amarezza dopo questa sconfitta è tanta, per tutti, ma questa è una Fiorentina può togliersi delle soddisfazioni e, quando tutti sono in forma, può battere chiunque. Dobbiamo ripartire immediatamente e cercare di tornare alla vittoria perché siamo attrezzati per farlo. Per quanto riguarda Sousa non possiamo parlare di questo dopo ogni sconfitta, parliamo di calcio. L’ottimismo è figlio delle vittorie e questa squadra deve fare prestazioni importanti" conclude Corvino.