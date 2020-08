Il nuovo direttore sportivo del Lecce, Pantaleo Corvino, ha parlato durante la conferenza stampa del mister Eugenio Corini(ex Brescia) di alcuni giocatori salentini. Queste le sue parole: “Non ho ricevuto nessuna richiesta per Falco, Mancosu e Petriccione. Noi non saremo terra di pascolo per nessuno. Il Lecce non sarà un terreno da prendere quando si vuole acquistare. Il mercato del Lecce avrà i suoi tempi sia in entrata e in uscita. I giocatori lo sanno”.