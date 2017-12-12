Corvino: "Mi auguro di lottare per vincere lo scudetto primavera come lo scorso anno"

Alla festa di Natale del settore giovanile ha parlato il direttore generale della Fiorentina Pantaleo Corvino, queste le sue parole:“Stando qui mi sono passati davanti tanti momenti della mia carriera...

Alla festa di Natale del settore giovanile ha parlato il direttore generale della Fiorentina Pantaleo Corvino, queste le sue parole:

“Stando qui mi sono passati davanti tanti momenti della mia carriera e molti di questi fortunatamente sono positivamente memorabili. Questa è un’occasione per augurare buon natale a tutti i ragazzi viola, ci auguriamo che anche in futuro combatteremo per vincere lo scudetto Primavera come l’anno scorso. I risultati misurano la qualità delle scelte che si prendono, di questo ne siamo perfettamente coscienti. Questo è uno dei migliori settori giovanili, dico grazie a tutti"