Corvino: "Kalinic non parte senza pagamento della clausola. Badelj resta alla Fiorentina"

Smettiamo le offerte per Kalinic, in ogni caso le nostre condizioni sono chiare. Per quanto riguarda Badelj non ci sono dubbi" così Corvino

Pantaleo Corvino, direttore generale dell'area tecnica della Fiorentina, parla così da Milano smentendo totalmente le indiscrezioni che vorrebbero un accordo con il Tianjin per Kalinic: "Non succede niente di nuovo su di lui, sono tutte voci che stiamo smentendo in maniera ferma. Dalla Cina non c'è nessuna offerta, tutti sanno che c'è una clausola e le condizioni sono chiare. La volontà del ragazzo non la conosco, su questo argomento è già stato detto tutto. Badelj? Nessuna novità, è nostro e rimarrà nostro".

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