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Nazione, Corvino esce allo scoperto: ecco gli obiettivi della Fiorentina

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Nazione, Corvino esce allo scoperto: ecco gli obiettivi della Fiorentina

Redazione

5 Gennaio · 12:13

Aggiornamento: 5 Gennaio 2017 · 12:13

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Fiorentinamercato

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Non c’è solo il nodo Kalinic/Zaza a tormentare i pensieri di Pantaleo Corvino. Secondo la Nazione infatti, il DG viola starebbe valutando alcune alternative per sostituire Gonzalo Rodriguez, in scadenza di contratto. Si pensa a Lorenzo Tonelli, centrale difensivo del Napoli più volte accostato alla Fiorentina nelle scorse campagne di mercato. Il giocatore verrebbe acquistato con la formula del prestito fino a giugno per poi ridiscutere di eventuali prolungamenti in estate.

Per il centrocampo invece, è sempre presente il dubbio su una possibile cessione di Badelj. Se il croato dovesse partire l’alternativa sarebbe il turco Nuri Sahin, ex Real Madrid in forza al Borussia Dortmund.

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