Corvino entro il 5 Luglio vuole definire i giocatori in uscita. Vuole dare a Pioli...

Così il Corriere Dello Sport Stadio nell'edizione odierna...

Una data per più scelte: Corvino ha fissato come data limite il 5 Luglio per definire il futuro di vari giocatori, tra cui: Kalinic, Bernardeschi, Ilicic, Badelj e Borja Valero. L'obbiettivo è dare a Stefano Pioli la squadra pronta senza nodi da sciogliere in vista del ritiro.

A riportarlo è il Corriere Dello Sport Stadio nell'edizione odierna.