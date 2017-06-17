Corvino entro il 5 Luglio vuole definire i giocatori in uscita. Vuole dare a Pioli...
Così il Corriere Dello Sport Stadio nell'edizione odierna...
A cura di Redazione Labaroviola
17 giugno 2017 10:41
Una data per più scelte: Corvino ha fissato come data limite il 5 Luglio per definire il futuro di vari giocatori, tra cui: Kalinic, Bernardeschi, Ilicic, Badelj e Borja Valero. L'obbiettivo è dare a Stefano Pioli la squadra pronta senza nodi da sciogliere in vista del ritiro.
A riportarlo è il Corriere Dello Sport Stadio nell'edizione odierna.