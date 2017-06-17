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Corvino entro il 5 Luglio vuole definire i giocatori in uscita. Vuole dare a Pioli...

Così il Corriere Dello Sport Stadio nell'edizione odierna...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 giugno 2017 10:41
Corvino entro il 5 Luglio vuole definire i giocatori in uscita. Vuole dare a Pioli... -
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Una data per più scelte: Corvino ha fissato come data limite il 5 Luglio per definire il futuro di vari giocatori, tra cui: Kalinic, Bernardeschi, Ilicic, Badelj e Borja Valero. L'obbiettivo è dare a Stefano Pioli la squadra pronta  senza nodi da sciogliere in vista del ritiro.

A riportarlo è il Corriere Dello Sport Stadio nell'edizione odierna.

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