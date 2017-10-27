Corvino: "Il contratto di Chiesa verrà ritoccato, vogliamo regalare soddisfazioni ai nostri tifosi"

Pantaleo Corvino, a margine di un'iniziativa sociale, ha rilasciato alcune dichiarazioni: "Siamo consapevoli che sono tutte gare impegnative. Contro il Crotone può sembrare tutto facile ma se non si u...

Pantaleo Corvino, a margine di un'iniziativa sociale, ha rilasciato alcune dichiarazioni: "Siamo consapevoli che sono tutte gare impegnative. Contro il Crotone può sembrare tutto facile ma se non si usa la giusta concentrazione diventa tutto più complicato".

Prosegue sugli obiettivi stagionali: "Europa? Siamo alla decima partita, dobbiamo considerare gli ingredienti che abbiamo messo a disposizione del nostro cuoco Pioli. Sappiamo dove migliorare in futuro ma guardiamo al presente, stiamo facendo un bel percorso. Vogliamo dare soddisfazioni ai nostri tifosi. Volevamo mettere le fondamenta per un nuovo ciclo e devo dire che stiamo avendo segnali importanti".

Spende alcune parole anche su Federico Chiesa: " Cognigni e Chiesa? Su vostre domande ha voluto precisare che Chiesa ha firmato otto mesi fa un nuovo contratto. Federico ha dimostrato di meritare un altro miglioramento, lo vogliamo fare ma senza proclami e forzature. Tutte le cose devono essere fatte attraverso trattative. Vogliamo dare un segnale importante a chi è cresciuto con noi".