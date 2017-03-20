Corvino: "Cerchiamo la vicinanza dei tifosi. Bernardeschi? Parlo del presente. Semplici un vincente..."
Le parole di Corvino all'evento organizzato da Radio Blu...
Il direttore sportivo della Fiorentina, Pantaleo Corvino invitato ad un evento organizzato da Radio Blu ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:
" La vittoria di ieri? Un messaggio per far capire che noi pensiamo al presente anziché già al futuro come si vocifera. Ricordiamo che c'è ancora da raggiungere un obiettivo, questo è il messaggio che volevamo trasmettere. A Crotone era importante vincere soprattutto per i tifosi che ci hanno seguito in Calabria, la vittoria va a loro. I risultati si raggiungono insieme. Tifosi? In questo momento stanno mancando perché sono rimasti molto delusi dall'Europa League. Vorremmo riportare la fiducia nei nostri confronti. Gonzalo? Non parlo del futuro. È un professionista serio e abbiamo fiducia. Il ragazzo è serio e professionale. Milenkovic? Del futuro ne parleremo più avanti. Semplici? E' un allenatore che presi per la Primavera, perché vedevo in lui un vincente nelle sue esperienze passate. Oggi gli auguro di raggiungere i migliori risultati con la SPAL. Kalinic? Bisogna fare un applauso al giocatore perché c'è stata la volontà di non andare via rinunciando a cifre importanti da parte dei cinesi. Futuro Bernardeschi? Pensiamo al presente".