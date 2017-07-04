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CORVINO: "BERNARDESCHI NON RINNOVA CON LA FIORENTINA, BOZZO MI HA DETTO CHE HA DECISO..."

Federico Bernardeschi non rinnoverà il suo contratto con la Fiorentina. Al termine dell’incontro di oggi pomeriggio  con l’agente del giocatore, l'avvocato Bozzo, il Dg viola Pantaleo Corvino ha parla...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 luglio 2017 16:26
CORVINO: "BERNARDESCHI NON RINNOVA CON LA FIORENTINA, BOZZO MI HA DETTO CHE HA DECISO..." -
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Federico Bernardeschi non rinnoverà il suo contratto con la Fiorentina. Al termine dell’incontro di oggi pomeriggio  con l’agente del giocatore, l'avvocato Bozzo, il Dg viola Pantaleo Corvino ha parlato così ai media presenti: "Bozzo ci ha comunicato che Federico Bernardeschi ha deciso di non rinnovare il contratto con la Fiorentina".

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