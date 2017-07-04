CORVINO: "BERNARDESCHI NON RINNOVA CON LA FIORENTINA, BOZZO MI HA DETTO CHE HA DECISO..."

Federico Bernardeschi non rinnoverà il suo contratto con la Fiorentina. Al termine dell’incontro di oggi pomeriggio con l’agente del giocatore, l'avvocato Bozzo, il Dg viola Pantaleo Corvino ha parla...

Federico Bernardeschi non rinnoverà il suo contratto con la Fiorentina. Al termine dell’incontro di oggi pomeriggio con l’agente del giocatore, l'avvocato Bozzo, il Dg viola Pantaleo Corvino ha parlato così ai media presenti: "Bozzo ci ha comunicato che Federico Bernardeschi ha deciso di non rinnovare il contratto con la Fiorentina".