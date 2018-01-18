Corvino: "Ora non abbiamo più bisogno di vendere, vale anche per Chiesa. Vogliamo tornare in Champions..."

Sulla Gazzetta dello Sport lunga intervista al dg viola Pantaleo Corvino. Eccobe alcuni stralci: "Ormai non abbiamo più bisogno di vendere per forza. Questo vale anche per Chiesa. La famiglia Della Va...

Sulla Gazzetta dello Sport lunga intervista al dg viola Pantaleo Corvino. Eccobe alcuni stralci: "Ormai non abbiamo più bisogno di vendere per forza. Questo vale anche per Chiesa. La famiglia Della Valle ama la Fiorentina e in passato ha saputo dire no anche alle cessioni di Toni e Mutu che sembravano già fatte. Le cose sono cambiate. Avevo trovato in società un rosso di 40 milioni e un monte stipendi di quasi 70, adesso invece i conti sono a posto e gli ingaggi sono intorno ai 38 milioni. Se i tifosi viola lo capissero e si tornasse a essere uniti, potremmo tornare subito a crescere. Secondo me abbiamo posto le fondamenta per un nuovo ciclo. Come la pittura Metafisica: nonostante i nostri limiti economici, vogliamo andare oltre la realtà. L’obiettivo già lo abbiamo: tornare a competere per la Champions, magari in una Serie A in cui sia tornato il mio Lecce".

Un cerchio che si chiude, domanda la rosea? "Guardi, i Della Valle mi dicono sempre che io andrò in pensione con loro. Per il resto, sono sposato da 42 anni e mia moglie ogni mattina mi porta una tazzina di caffè a letto. Quando tutto sarà finito la prima ad accorgersene sarà lei perché le dico sempre: “Se un giorno mi girerò dall’altra parte per continuare a dormire, allora avrò chiuso col calcio”».