CorSport, Zurkowski ha soddisfatto in parte Italiano. Giudizio rimandato nei prossimi giorni

Szymon Zurkowski è ancora sotto la lente di ingrandimento di mister Vincenzo Italiano. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, per il polacco ogni discorso è rimandato al termine della prima settimana di agosto: le prove fornite in ritiro hanno soddisfatto in parte il mister, complice l’infortunio che ha condizionato la mezzala, e dunque il classe ’97 verrà testato nel corso dei prossimi giorni. Tante le squadre alla finestra per il centrocampista viola, su tutti Empoli e Bologna. Lo riporta il Corriere dello Sport.