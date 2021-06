CorSport, Vlahovic, se non rinnova resterà alla Fiorentina un anno, poi l’addio. Top club alla finestra

Per la Fiorentina Vlahovic è una certezza, anche se la Juventus o altri top club europei potrebbero non aver rinunciato definitivamente all’idea di accaparrarselo per il futuro perché il contratto scade nel 2023, e se non rinnoverà l’accordo a breve, le prossime sessioni saranno decisive. Se non firmasse il prolungamento con relativo adeguamento economico, potrebbe rimanere al massimo per un’altra stagione. Lo scrive il Corriere dello Sport.

