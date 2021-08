CorSport, Vlahovic, la Fiorentina gli ha offerto 5 milioni netti. Sarà un Chiesa-bis?

Rocco Commisso da presidente della Fiorentina, il suo ulteriore passo in avanti l’ha fatto, togliendo Dusan Vlahovic dal mercato con una contromossa mirata. L’offerta della Fiorentina con un ingaggio più che sestuplicato per il giocatore (da 800 mila a 5 milioni netti, più di quanto offerto a Ribery, o prima ancora, a Mario Gomez) è di quella mostre, altissima, come il muro che il patron sta alzando giorno dopo giorno. Un po’ come accaduto con Federico Chiesa, anche per Vlahovic l’obiettivo è quello di differire la cessione intanto di un anno. Lo riporta il Corriere dello Sport.

