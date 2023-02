CorSport, trema la Juve: potrebbero arrivare altri 20 punti di penalità per la manovra stipendi

Non è ancora finita per la Juventus. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i bianconeri rischierebbero un’altra pesante penalizzazione ulteriore di almeno 20 punti per le violazioni sugli accordi con i calciatori per gli stipendi, per le “partnership” opache con altri club e per i rapporti con gli agenti. Nel frattempo, i legali della Juventus continuano a lavorare per il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport del Coni a proposito della prima penalizzazione, quella di 15 punti legata al caso plusvalenze e contro la quale la società controllata da Exor aveva immediatamente annunciato l’intenzione di presentare un ricorso.

ULTIMATUM DELLA FIORENTINA AD AMRABAT