CorSport, spunta l'idea Chicharito per i viola ma il West Ham è una bottega molto cara anche se...

Secondo quanto scrive Il Corriere dello Sport, oltre che in Italia la Fiorentina sta guardando nel mondo. Torna di moda il nome dl Chicharito, Javier Hernandez, 31 anni oggi al West Ham. La Fiorentina...

Secondo quanto scrive Il Corriere dello Sport, oltre che in Italia la Fiorentina sta guardando nel mondo. Torna di moda il nome dl Chicharito, Javier Hernandez, 31 anni oggi al West Ham. La Fiorentina nonostante si trova un posto di extracomunitario occupato da Aleksa Terzic ne ha comunque un altro libero. La viola ha fatto qualche sondaggio ma il club inglese è una bottega molto cara. Il messicano ha un contratto in scadenza tra un anno e non sembra essere vicino al rinnovo. Ha una grandissima esperienza internazionale e l'Italia potrebbe diventare una nuova sfida da vincere.