Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport Spalletti non guiderà la Fiorentina né ora a gennaio né in estate e non per la questione ingaggio. Spalletti cerca un progetto di alto livello per vincere subito un trofeo e sogna di allenare in Inghilterra. In Italia accetterebbe solo una big. Le cose forse in primavera potrebbero cambiare ma la soluzione per l’allenatore di Certaldo sarebbe un ripiego.