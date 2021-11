CorSport, settima sconfitta stagionale per la Fiorentina: manca la continuità

È la settima sconfitta stagionale in campionato per la Fiorentina, di certo quella che fa più male. Solo tre successi dei sette conquistati sono stati consecutivi. Anche il fatto che non sia mai uscito il segno X impone una riflessione. Adesso c’è da rimettersi subito in carreggiata. Lo scrive il Corriere Dello Sport.

