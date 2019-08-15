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CorSport, serve uno sforzo economico per De Paul. Si lavora per trovare la giusta formula con l'Udinese

Secondo Il Corriere dello Sport la Fiorentina dovrà fare uno sforzo economico per avere Rodrigo De Paul. La formula potrebbe essere prestito oneroso con obbligo di riscatto oppure una cifra di circa 3...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 agosto 2019 14:35
CorSport, serve uno sforzo economico per De Paul. Si lavora per trovare la giusta formula con l'Udinese -
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Secondo Il Corriere dello Sport la Fiorentina dovrà fare uno sforzo economico per avere Rodrigo De Paul. La formula potrebbe essere prestito oneroso con obbligo di riscatto oppure una cifra di circa 30-33 milioni garantendo all'Udinese una percentuale sulla futura rivendita come successo con il Bologna per Pulgar. Potrebbe essere lui l'acquisto per dare altro entusiasmo alla piazza. L'argentino vuole lasciare l'Udinese, anche per questo serve la giusta offerta per strapparlo al club friulano.

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