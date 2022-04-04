CorSport scrive: "Cabral ha la palla dell'1-0 ma spara fuori, se avesse segnato gol buono"
Il guardalinee ha segnato il fuorigioco, ma se Cabral avesse segnato il VAR avrebbe convalidato il gol, era in linea
Oggi nelle pagine del Corriere dello Sport spicca la pagella di Cabral, il quotidiano gli dà 6. "Si vede che sta cercando di associarsi alla squadra. Ha la palla dell'1-0 davanti a Vicario e la specie a metri e metri di distanza dalla porta. Il guardalinee alza poi la bandierina per il fuorigioco, in realtà se segnasse il var darebbe l'ok: Cacace lo tiene in gioco. Segna in scivolata ma con Saponara in fuorigioco. Applaudito per un paio di recuperi difensivi".
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