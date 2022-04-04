CorSport scrive: "Cabral ha la palla dell'1-0 ma spara fuori, se avesse segnato gol buono"

Il guardalinee ha segnato il fuorigioco, ma se Cabral avesse segnato il VAR avrebbe convalidato il gol, era in linea

A cura di Redazione Labaroviola 04 aprile 2022 10:29

Firenze, stadio A.Franchi, 05.02.2022, Fiorentina-Lazio, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

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