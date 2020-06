Ribery è pronto a rientrare dopo sette mesi fermo a causa dell’infortunio subito. Il campione francese è pronto a riprendere il suo posto da titolare, ha una voglia matta di tornare in campo. Dall’infermeria della Fiorentina però secondo il Corriere dello Sport non traspare tutto questo entusiasmo, si predica cautela. Questo perchè si vuole evitare in ricadute, contro il Brescia verrà convocato e forse disputerà uno spezzone di gara.