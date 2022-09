CorSport, preoccupa il tallone di Nico Gonzalez: non riesce ancora a correre. Nel mirino c’è il Bologna

Questa sera non ci sarà Nico Gonzalez, ancora indisponibile per il problema,a accusato al tallone. Come riporta il Corriere dello Sport, la Fiorentina è preoccupata per la situazione legata alla tallonite, che da un allenamento all’altro manda prima buone e poi cattive sensazioni. Non corre ancora perfettamente, motivo per cui Vincenzo Italiano non riesce a programmare il suo rientro. L’obiettivo è ora tornare per il Bologna, ma solo se ci saranno i miglioramenti auspicati nel corso dei prossimi tre giorni. Altrimenti se ne riparlerà per la sfida con l’Istanbul Basaksehir di giovedì prossimo.

I convocati della Fiorentina per il Riga: non ce la fa Nico Gonzalez. Ci sono Krastev e Favasuli