CorSport, oggi pomeriggio nel Bronx incontro tra Chiesa e Commisso. La proposta viola...

Secondo quanto scrive Il Corriere dello Sport oggi in edicola, l'incontro tra Rocco Commisso e Federico Chiesa si terrà oggi pomeriggio (ora italiana) a Little Italy nel Bronx. La Fiorentina vuole tra...

Secondo quanto scrive Il Corriere dello Sport oggi in edicola, l'incontro tra Rocco Commisso e Federico Chiesa si terrà oggi pomeriggio (ora italiana) a Little Italy nel Bronx. La Fiorentina vuole trattenere l'esterno mediante un prolungamento di contratto fino al 2024 con un ingaggio pari a 3 milioni. Sono diversi gli scenari che potrebbero aprirsi ed è per questo che si aspetterà l'arrivo della dirigenza viola dall'Italia.