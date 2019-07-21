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CorSport, oggi pomeriggio nel Bronx incontro tra Chiesa e Commisso. La proposta viola...

Secondo quanto scrive Il Corriere dello Sport oggi in edicola, l'incontro tra Rocco Commisso e Federico Chiesa si terrà oggi pomeriggio (ora italiana) a Little Italy nel Bronx. La Fiorentina vuole tra...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 luglio 2019 14:03
CorSport, oggi pomeriggio nel Bronx incontro tra Chiesa e Commisso. La proposta viola... -
Rassegna Stampa
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Chiesa
Incontro
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Secondo quanto scrive Il Corriere dello Sport oggi in edicola, l'incontro tra Rocco Commisso e Federico Chiesa si terrà oggi pomeriggio (ora italiana) a Little Italy nel Bronx. La Fiorentina vuole trattenere l'esterno mediante un prolungamento di contratto fino al 2024 con un ingaggio pari a 3 milioni. Sono diversi gli scenari che potrebbero aprirsi ed è per questo che si aspetterà l'arrivo della dirigenza viola dall'Italia.

 

 

 

 

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