CorSport, Milenkovic, nessuna offerta da 30 milioni: la Fiorentina rischia di perderlo a parametro zero

E’ quasi impossibile che Nikola Milenkovic rinnovi con la Fiorentina, va dunque tenuta la porta aperta ad una sua cessione, ma avverrà solo di fronte alla giusta offerta. Milenkovic è un piccolo capitale per la Viola, finora però nessun club si è fatto avanti con un’offerta congrua. La Fiorentina per non rischiare di perderlo a parametro zero gioca a ribasso. Ora è scesa a 30 milioni, massimo andrà a 26-27 con bonus. Lo scrive il Corriere dello Sport.

