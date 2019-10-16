CorSport, l'obiettivo di Dragowski contro il Brescia è tenere la porta inviolata

Il Corriere dello Sport oggi parla del rendimento di Bartolomiej Dragowski protagonista sicuramente dell'ottimo momento della Fiorentina. Il polacco è migliorato, spesso nelle partite è stato decisivo...

Il Corriere dello Sport oggi parla del rendimento di Bartolomiej Dragowski protagonista sicuramente dell'ottimo momento della Fiorentina. Il polacco è migliorato, spesso nelle partite è stato decisivo. L'obiettivo ora del classe '97 è quello di dare continuità nel non subire goal. Dopo lo 0-0 contro la Juve e l'1-0 viola contro l'Udinese vuole contribuire anche al successo del Brescia senza subire reti. Non è ancora riuscito però il polacco a giocare 180' senza incassare almeno un goal.