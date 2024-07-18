CorSport, l'Inter ci riprova per Gudmundsson: 10 di prestito oneroso e diritto di riscatto a 15 milioni

L’Inter continua a tenere aperto il fronte Gudmundsson, scrive il Corriere Dello Sport. Il calciatore del Genoa, che a gennaio era stato fortemente vicino al passaggio alla Fiorentina e su cui gli int...

L’Inter continua a tenere aperto il fronte Gudmundsson, scrive il Corriere Dello Sport. Il calciatore del Genoa, che a gennaio era stato fortemente vicino al passaggio alla Fiorentina e su cui gli interessi viola non sono del tutto tramontati, è sempre nel mirino dei nerazzurri. L’ultima idea di Marotta è quella di proporre al Genoa un prestito molto oneroso, fino a 10 milioni di euro, associato però ad un semplice diritto e non obbligo di riscatto. L’Inter non vorrebbe spingersi oltre i 15 milioni per arrivare a 25 milioni totali, quindi decisamente meno rispetto agli almeno 30 che chiede la società ligure.

SPORTITALIA: “RIOS COSTA 30 MILIONI. IL PALMEIRAS CHIEDEVA 20 MILIONI PRIMA DELLA COPA AMERICA”

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