La Fiorentina ha sprecato un’altra grande occasione per far decollare il sogno Europa. Strani scherzi dettati anche dal destino, se la gara si fosse giocata regolarmente, Cioffi era appena arrivato in panchina e la Fiorentina aveva Vlahovic. Lo scrive il Corriere dello Sport.

