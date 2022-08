CorSport, le uscite della Fiorentina dopo la Conference: non mancano le offerte per Terzic e Kouamé

La Fiorentina deve pensare anche alle uscite sul mercato, ma per il momento è tutto bloccato in quanto alle cessioni. Stando quanto riportato dal Corriere dello Sport, molte delle uscite verranno discusse dopo il ritorno del playoff di Conference League con il Twente. Sia per Kouamé, maggiore indiziato a partire, che per Terzic non mancano le offerte, ma la Fiorentina se ne priverà solamente dopo essersi assicurata di partecipare ai gironi della coppa europea. Per quanto riguarda l’ivoriano, si sono fatte avanti Augsburg, Brighton e PSV, mentre per il terzino serbo tutte le offerte arrivate sono estere, ma sono state ritenute insoddisfacenti dai viola.