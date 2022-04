CorSport: “La Fiorentina è stata un errore completo: questo doveva essere il mercoledì del sorpasso”

Il miglior fiorentino ieri è stato Gabriele Cioffi, il tecnico dell’Udinese che ha stravinto il duello con Italiano. Ora servirà ben altro al mister viola per il finale. La Fiorentina ieri è stata tutto un errore, uno dietro l’altro. Una Fiorentina leggera in attacco, ma anche in difesa, tante occasioni sprecate. Doveva essere il mercoledì del sorpasso ed invece l’Atalanta sta tornando sotto. Lo scrive il Corriere dello Sport.

