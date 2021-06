CorSport, Kokorin sarà a Firenze prima dei compagni: vuole recuperare il tempo perduto

Scalpita e ha voglia di recuperare il tempo perduto. Kokorin sarà a Firenze prima dei compagni, qualche giorno in anticipo per iniziare la preparazione e mettersi alle spalle la passata stagione da incubo. La sua “fame” di riscatto potrà essere la garanzia del rilancio in viola perchè le sue qualità sono indiscusse e farle emergere adesso è il passo successivo. Lui adesso gioca d’anticipo: tutti i compagni saranno in città per il raduno del 9 luglio. Gattuso lo conosce già da tempo e nel suo sistema di gioco potrebbe svariare secondo la necessità. Lo scrive il Corriere dello Sport.

