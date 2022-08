CorSport, Italiano pensa Jovic dal 1′ contro il Betis Siviglia. Sottil e Gonzalez sugli esterni

La Fiorentina scenderà in campo, questa sera, contro il Betis Siviglia per concludere il suo precampionato. Sulle pagine odierne de Il Corriere dello Sport-Stadio vengono analizzati i temi legati all’amichevole, tra questi il tridente che lancerà mister Italiano. Per il quotidiano toccherà a Jovic dal 1′. Sulle fasce, invece, spazio a Gonzalez e Sottil sono i due che stanno meglio.