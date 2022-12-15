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CorSport, finalmente Castrovilli: il centrocampista potrebbe trovare minuti nell'amichevole con il Monaco

Sabato potrebbe essere il giorno del ritorno in campo di Gaetano Castrovilli. Stando quanto riportato dal Corriere dello Sport, ilcentrocampista della Fiorentina, come riportato dal Corriere dello Spo...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 dicembre 2022 16:17
CorSport, finalmente Castrovilli: il centrocampista potrebbe trovare minuti nell'amichevole con il Monaco -
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Foto: Instagram Castrovilli

Sabato potrebbe essere il giorno del ritorno in campo di Gaetano Castrovilli. Stando quanto riportato dal Corriere dello Sport, ilcentrocampista della Fiorentina, come riportato dal Corriere dello Sport, si candida per uno spazio, seppur piccolo, nell'amichevole che la squadra di Vincenzo Italiano disputerà sabato alle 15:00 all'Artemio Franchi contro il Monaco.

GAZZETTA SCRIVE: "ALVAREZ PIACEVA ANCHE ALLA FIORENTINA. COSÌ NON VA, SERVE CORAGGIO"

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