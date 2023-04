CorSport esalta Castrovilli: “Fantasia e geometrie al servizio della Fiorentina. L’infortunio è alle spalle”

Spazio a Gaetano Castrovilli sulle colonne del Corriere dello Sport. Le chiavi della regia contro la Cremonese saranno affidate al numero 10 viola, in attesa di un’altra prova super, come a San Siro. Sarà proprio il centrocampista un altro fra i protagonisti più attesi, che dovrà giocare al posto dello squalificato Amrabat. Contro l’Inter, insieme a Mandragora, aveva fatto (per scelta tecnica) una grande prova, mentre oggi sarà riproposto per necessità.

Una risorsa fondamentale, recuperata finalmente dopo lungo tempo: fantasia al servizio della squadra, ma anche lavoro sporco, impostazione, tiro, ma soprattutto abilità in copertura. Castrovilli è un giocatore intelligente e moderno, pronto sempre al cambiamento. Oggi agirà nello stesso modo di Milano, ponendosi come un trascinatore versatile ma anche utile in copertura. E i 350 giorni che lo hanno separato dall’ultima da titolare sembrano così lontani.