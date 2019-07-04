CorSport, De Paul resta nel mirino dei viola ma l'Udinese chiede minimo 27-28 milioni. Potrebbe arrivare se...
Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, dopo qualche contatto informale, per provare a trattare l'italo-argentino Rodrigo De Paul, serviranno minimo 27-28 milioni. Certo è che in caso di part...
A cura di Redazione Labaroviola
04 luglio 2019 11:52
Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, dopo qualche contatto informale, per provare a trattare l'italo-argentino Rodrigo De Paul, serviranno minimo 27-28 milioni. Certo è che in caso di partenza di Chiesa, se lui chiedesse di essere ceduto, la liquidità per andare a cercare un esterno del calibro dell'argentino non mancherebbe. Resta comunque l'idea di provare ad inserire un elemento di spessore nel reparto.