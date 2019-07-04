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CorSport, De Paul resta nel mirino dei viola ma l'Udinese chiede minimo 27-28 milioni. Potrebbe arrivare se...

Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, dopo qualche contatto informale, per provare a trattare  l'italo-argentino Rodrigo De Paul, serviranno minimo 27-28 milioni. Certo è che in caso di part...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 luglio 2019 11:52
CorSport, De Paul resta nel mirino dei viola ma l'Udinese chiede minimo 27-28 milioni. Potrebbe arrivare se... -
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Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, dopo qualche contatto informale, per provare a trattare  l'italo-argentino Rodrigo De Paul, serviranno minimo 27-28 milioni. Certo è che in caso di partenza di Chiesa, se lui chiedesse di essere ceduto, la liquidità per andare a cercare un esterno del calibro dell'argentino non mancherebbe. Resta comunque l'idea di provare ad inserire un elemento di spessore nel reparto.

 

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