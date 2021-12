CorSport, Commisso, la proposta viola: non permettere il mercato alle squadre non in regola

Regole finanziare precise e leggi uguali per tutti, che “non possano trovare deroghe nel corso della stagione, garantendo così competitività e rispetto dei tifosi”. La Fiorentina con il suo presidente Rocco Commisso, e alla vigilia della sfida contro il Verona che potrebbe valere la conferma del quinto posto in classifica torna all’attacco. Si perché chi si muove fuori dalle leggi, secondo quanto spiegato, non dovrebbe nemmeno poter operare sul mercato ormai alle porte. Lo scrive il Corriere dello Sport.

