CorSport: "Cancellieri era della Fiorentina, poi il no di Gattuso nell'ultimo giorno di mercato"

Il retroscena di mercato sull'esterno biancoceleste

Il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulle scadenze in casa Lazio, soffermandosi soprattutto sui giocatori confermati nell’ultima finestra di mercato. In questo quadro si inserisce anche il profilo di Matteo Cancellieri, che in estate aveva ricevuto diverse proposte per lasciare il club biancoceleste.



"I 2027 - si legge sul quotidiano - rimasti sono tutti a rischio. Forse l’unico che può giocarsi una vera chance è Cancellieri. Era stato ceduto prima al Parma e poi alla Fiorentina, è stato Gattuso a bloccarlo nell’ultimo giorno di mercato".

L’intervento del tecnico è stato quindi fondamentale, dal momento che ha preferito trattenere l’esterno d’attacco per un’altra stagione, negando il trasferimento al club viola, che aveva deciso di puntare su di lui. "La volontà del tecnico - continua -, se Cancellieri si confermerà a buoni livelli, può pesare anche per giugno".