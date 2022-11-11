CorSport, Bonaventura, a gennaio si parlerà di rinnovo: c’è la volontà di andare avanti insieme 

Tra i temi da risolvere in casa Fiorentina c'è sicuramente quello del rinnovo di Bonaventura

Uno dei temi post-Mondiale sarà il rinnovo di Bonaventura (scadenza giugno 2023) con la volontà delle parti di andare avanti insieme. Verranno fatte riflessioni, con meno urgenza, anche su Saponara e Venuti, anche loro in scadenza. Un altro tema da affrontare sarà quello relativo alla porta: se Gollini non avesse trovato in Firenze la piazza giusta, verrà valutata l’opportunità del suo riscatto.

Ieri intanto al centro sportivo ha fatto visita l’agente di Cragno, Graziano Battistini, ma adesso ogni riflessione è del tutto prematura. Altro argomento sarà quello del centravanti. Jovic e Cabral sono in netta crescita, ma pure in questo caso verrà analizzata la situazione per capire se sia necessario intervenire sul mercato di gennaio per individuare un bomber di totale affidamento. Lo scrive il Corriere dello Sport.

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