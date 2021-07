CorSport, Antognoni-Fiorentina è il giorno del divorzio: oggi l’incontro definitivo

Oggi, se la notte non avrà portato consigli differenti, è il giorno in cui diventa ufficiale il divorzio da Giancarlo Antognoni, perchè oggi è fissato l’incontro tra il direttore generale Joe Barone e il club manager della società viola. Incontro decisivo e soprattuto definitivo, dopo tutti i passaggi intermedi che hanno prodotto lo stallo prima e l’anticamera della separazione poi. Il “no grazie” alla proposta è stato immediato, a cui tuttavia non ha fatto seguito una rimodulazione. Lo scrive il Corriere dello Sport.

LEGGI ANCHE, ITALIANO: “LA FIORENTINA MI HA VOLUTO FORTEMENTE. PRIMA A ROMA? DOBBIAMO TENERE TESTA A TUTTI”