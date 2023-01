CorSport, Amrabat, Commisso vuole blindarlo: ingaggio da top player e Fiorentina competitiva

Si muove la Fiorentina che in questi giorni ha intensificato i contatti con l’entourage di Amrabat per spostare la scadenza del rapporto da giugno 2025 (in automatico dal 2024 per l’opzione in mano alla società) al 2027: stipendio da top player e Fiorentina da competizione le buone ragioni di Commisso per convincere Amrabat a firmare il prolungamento di contratto. Lo scrive il Corriere dello Sport.

