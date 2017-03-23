Corsi: "Spaccatura Lega, che ci fa la Fiorentina coi grandi club?"

Fabrizio Corsi, presidente dell'Empoli, è intervenuto a Radio Sportiva per parlare della recente spaccatura in Lega Calcio: "I grandi sono fermi a posizioni vecchie che esistono solo in Italia. Persin...

Fabrizio Corsi, presidente dell'Empoli, è intervenuto a Radio Sportiva per parlare della recente spaccatura in Lega Calcio: "I grandi sono fermi a posizioni vecchie che esistono solo in Italia. Persino la Spagna si è adeguata ad una ripartizione più equa dei diritti televisivi. E poi sinceramente non capisco perchè la Fiorentina si metta tra i grandi club, mi sembra che come numeri non ci stia".