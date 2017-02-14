Corsi: "Saponara pensava di meritare una big. Questo è il problema..."

Il presidente empolese tocca ancora il tasto Saponara

Il presidente dell'Empoli, Fabrizio Corsi ha rilasciato un'intervista ai colleghi di Radio Olympia. Ecco le sue dichiarazioni su Saponara, neo acquisto viola ex Empoli:

"Saponara ci è venuto a mancare. Puntavamo molto su di lui ma Riccardo ha avuto una serie di problemi legati alla mentalità con la quale ha affrontato la parte iniziale di stagione. È così, quando pensi di meritare una big anche in presenza di un rapporto familiare insorgono i problemi...".