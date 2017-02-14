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Corsi: "Saponara pensava di meritare una big. Questo è il problema..."

Il presidente empolese tocca ancora il tasto Saponara

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 febbraio 2017 19:06
Corsi: "Saponara pensava di meritare una big. Questo è il problema..." -
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Il presidente dell'Empoli, Fabrizio Corsi ha rilasciato un'intervista ai colleghi di Radio Olympia. Ecco le sue dichiarazioni su Saponara, neo acquisto viola ex Empoli:

"Saponara ci è venuto a mancare. Puntavamo molto su di lui ma Riccardo ha avuto una serie di problemi legati alla mentalità con la quale ha affrontato la parte iniziale di stagione. È così, quando pensi di meritare una big anche in presenza di un rapporto familiare insorgono i problemi...".

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