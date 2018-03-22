Corsi: "Hanno offeso un nostro tesserato per il colore della pelle."
Il presidente dell'Empoli Corsi ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva: “Mi dispiace, ci sono rimasto male. Era una partita di calcio giovanile ed il clima doveva essere un altro, anziché di guerri...
Il presidente dell'Empoli Corsi ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva: “Mi dispiace, ci sono rimasto male. Era una partita di calcio giovanile ed il clima doveva essere un altro, anziché di guerriglia, come è stato reso da 100-150 persone. E’ stato offeso Traorè, per il colore della pelle. Certi eventi dovrebbero trasmettere altri valori ai ragazzi. Quel che è accaduto ci fa male, a noi come alla Fiorentina, che forse si sentirà in colpa anche se non c’entra niente. Spero in una punizione esemplare per l’autore di questo gesto: chiunque ha preso parte a quegli episodi non dovrebbe più partecipare a manifestazioni sportive”.