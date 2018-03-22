Corsi: "Hanno offeso un nostro tesserato per il colore della pelle."

Il presidente dell'Empoli Corsi ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva: “Mi dispiace, ci sono rimasto male. Era una partita di calcio giovanile ed il clima doveva essere un altro, anziché di guerri...

A cura di Redazione Labaroviola 22 marzo 2018 13:26

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