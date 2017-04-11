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Corsi: "Contro la viola terremo botta, è uno stimolo per noi"

Intervistato dal Corriere dello Sport, Fabrizio Corsi, presidente dell'Empoli, si è espresso così: "Gare come quella contro la Fiorentina sono uno stimolo per noi, contro le squadre tecniche abbiamo s...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 aprile 2017 12:29
Corsi: "Contro la viola terremo botta, è uno stimolo per noi" -
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Intervistato dal Corriere dello Sport, Fabrizio Corsi, presidente dell'Empoli, si è espresso così: "Gare come quella contro la Fiorentina sono uno stimolo per noi, contro le squadre tecniche abbiamo sempre tenuto botta. Al Franchi faremo del nostro meglio, contro una squadra di alto livello"

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