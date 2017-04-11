Corsi: "Contro la viola terremo botta, è uno stimolo per noi"

Intervistato dal Corriere dello Sport, Fabrizio Corsi, presidente dell'Empoli, si è espresso così: "Gare come quella contro la Fiorentina sono uno stimolo per noi, contro le squadre tecniche abbiamo s...

A cura di Redazione Labaroviola 11 aprile 2017 12:29

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