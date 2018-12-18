Corsi: "Giocato alla pari con la Fiorentina, troppa cattiveria, l'arbitro doveva far giocare a pallone..."

"Direi che la Fiorentina ha meritato di vincere perché ci ha messo più rabbia e più cattiveria, vorrei eccepire qualcosa sulla cattiveria perché già dal primo tempo noi abbiamo subito un po' troppo so...

"Direi che la Fiorentina ha meritato di vincere perché ci ha messo più rabbia e più cattiveria, vorrei eccepire qualcosa sulla cattiveria perché già dal primo tempo noi abbiamo subito un po' troppo sotto questo aspetto. Probabilmente ci sarebbe voluto un piglio diverso da chi conduceva la gara perché i nostri due migliori talenti sono usciti entrambi zoppi. Uno è uscito l'altro no, ma stamattina erano zoppi".

Lo ha detto il presidente dell'Empoli Fabrizio Corsi a margine della cerimonia del premio internazionale "Le Velo - L'Europa per lo sport' alla villa Palagio di Scarperia, parlando del match con la squadra Viola.

"Credo che nel merito della Fiorentina ci sia questa rabbia - ha aggiunto Corsi -, questa cattiveria agonistica, però magari si poteva giocare un po' più al calcio. Aspettavano da mesi di vincere e hanno trovato quella strada lì e noi ci siamo un po' arresi, ci siamo un po' rimasti male". Comunque, ha detto ancora, "la Fiorentina ha meritato di vincere perché ha fatto gol più dell'Empoli per cui noi ci dobbiamo concentrare soprattutto sugli errori, però abbiamo giocato alla pari".

Repubblica.it