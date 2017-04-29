Corsi: "Facciamo lo stadio, ma il nostro progetto a differenza di altri non presenta speculazioni edilizie"

Ennesima frecciata a Firenze, alla Fiorentina e alla famiglia Della Valle. Il presidente dell'Empoli Corsi parla così del suo nuovo stadio

L'Empoli e il suo nuovo stadio, un impianto da 25 milioni di euro tutto al coperto. Tutto l'orgoglio del presidente Corsi che celebra così il suo nuovo stadio di proprietà e la sua vicina realizzazione: "A differenza di diversi progetti visti in giro, il nostro non presenta speculazioni edilizie. Nessun'altra costruzione oltre allo stadio". Un'ennesima frecciate a Firenze, alla Fiorentina e alla famiglia Della Valle