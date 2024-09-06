CorrSport, Palladino ha massima stima e fiducia in Colpani. Ma ora El Flaco deve rispondere sul campo

Come sottolineato nell'intervista di Dazn, il tecnico della Fiorentina, Raffaele Palladino si attende importanti progressi da parte di Andrea Colpani, scrive il Corriere Dello Sport. Il centrocampista...

Come sottolineato nell'intervista di Dazn, il tecnico della Fiorentina, Raffaele Palladino si attende importanti progressi da parte di Andrea Colpani, scrive il Corriere Dello Sport. Il centrocampista offensivo, arrivato in prestito oneroso a 4 milioni dal Monza, è stato fortemente voluto dal tecnico viola fin dall’avvio del mercato. Tanta la stima riposta in lui dall’allenatore che fin qui è stato autore di un inizio di stagione complicato. Palladino spera nella tempestiva ripresa del giocatore, in lui riconosce importanti margini di miglioramento. L’augurio del tecnico è che il giovane viola si possa consacrare in Seria A e tornare a giocare in Nazionale.

Rebic torna a parlare della Fiorentina: “All’epoca ero molto giovane, ora sto conoscendo Corvino”

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