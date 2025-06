CorrSport, la Lazio continua a seguire Parisi della Fiorentina: può essere il vice-Tavares

La Lazio continua a seguire Fabiano Parisi della Fiorentina. Stando quanto riportato dal Corriere dello Sport, i biancocelesti stanno cercando un esterno basso di difesa nonostante la conferma di Nuno Tavares. A gennaio i club hanno provato a intavolare lo scambio con Pellegrini. Non è da escludere che si provi di nuovo. Parisi, lo scrive il Corriere è in uscita, è sempre stato in ballo fin dai primi anni di Sarri alla Lazio. A Firenze non è andata come sperava. Può arrivare solo in caso di cessione di uno dei due terzini. Sarri valuterà Tavares in ritiro, spera di trovarlo integro fisicamente e senza paturnie. Non sarà una stagione sfibrante, senza Europa si giocherà una partita a settimana e il portoghese potrebbe essere avvantaggiato da questo.