Corriere, il Napoli ci prova per Chiesa ma la Fiorentina lo blinda. Per Kalinic l'offerta..

Come scritto da Il Corriere dello Sport, la Fiorentina rifiuta tutte le avances del Napoli per Chiesa..

"Chiesa resta qui", scrive questa mattina il quotidiano sportivo Il Corriere dello Sport-Stadio in prima pagina. La trattativa per Zapata avanza e il Napoli lancia messaggi. La Fiorentina replica con decisione. L'attaccante viola sarà la bandiera della Fiorentina del futuro e attorno a lui si formerà il nuovo gruppo.

Su Kalinic invece nessuno sconto, vale almeno 30 milioni di euro