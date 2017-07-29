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Corriere, il Napoli ci prova per Chiesa ma la Fiorentina lo blinda. Per Kalinic l'offerta..

Come scritto da Il Corriere dello Sport, la Fiorentina rifiuta tutte le avances del Napoli per Chiesa..

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 luglio 2017 09:41
Corriere, il Napoli ci prova per Chiesa ma la Fiorentina lo blinda. Per Kalinic l'offerta.. - Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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"Chiesa resta qui", scrive questa mattina il quotidiano sportivo Il Corriere dello Sport-Stadio in prima pagina. La trattativa per Zapata avanza e il Napoli lancia messaggi. La Fiorentina replica con decisione. L'attaccante viola sarà la bandiera della Fiorentina del futuro e attorno a lui si formerà il nuovo gruppo.

Su Kalinic invece nessuno sconto, vale almeno 30 milioni di euro

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