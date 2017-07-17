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Corriere, Kalinic deve tornare in ritiro, ma lui vuole il Milan. Puó scoppiare un caso..

Come riportato dal quotidiano sportivo La Gazzetta dello Sport, Nikola Kalinic deve rientrare alla base dopo i giorni presi di permesso..

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 luglio 2017 09:43
Corriere, Kalinic deve tornare in ritiro, ma lui vuole il Milan. Puó scoppiare un caso.. - Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Come riportato dal quotidiano sportivo Il Corriere dello Sport, stanno per esaurirsi i giorni di permesso per motivi familiari presi da Nikola Kalinic. Il giocatore, ancora in Croazia, deve ritornare a Moena dai propri compagni, per capire meglio cosa ne sarà del suo futuro. Lui vuole andare al Milan ma la Fiorentina e soprattutto i rossoneri non sembrano intenzionati ad accontentarlo. Puó scoppiare un vero caso e il rischio è di avere un separato in casa..

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