Corriere, Kalinic deve tornare in ritiro, ma lui vuole il Milan. Puó scoppiare un caso..

Come riportato dal quotidiano sportivo La Gazzetta dello Sport, Nikola Kalinic deve rientrare alla base dopo i giorni presi di permesso..

Come riportato dal quotidiano sportivo Il Corriere dello Sport, stanno per esaurirsi i giorni di permesso per motivi familiari presi da Nikola Kalinic. Il giocatore, ancora in Croazia, deve ritornare a Moena dai propri compagni, per capire meglio cosa ne sarà del suo futuro. Lui vuole andare al Milan ma la Fiorentina e soprattutto i rossoneri non sembrano intenzionati ad accontentarlo. Puó scoppiare un vero caso e il rischio è di avere un separato in casa..