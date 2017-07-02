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Corriere: via Kalinic e Badelj, Montella ha chiesto entrambi i croati alla Fiorentina. Servono 45 milioni...

Secondo il Corriere fiorentino, la società viola ed il Milan torneranno molto presto a sedersi al tavolo delle trattative. Dopo il brusco stop per Kalinic, con la Fiorentina che continua a chiedere so...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 luglio 2017 11:32
Corriere: via Kalinic e Badelj, Montella ha chiesto entrambi i croati alla Fiorentina. Servono 45 milioni... -
Calciomercato
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Secondo il Corriere fiorentino, la società viola ed il Milan torneranno molto presto a sedersi al tavolo delle trattative. Dopo il brusco stop per Kalinic, con la Fiorentina che continua a chiedere solo e soltanto 30 milioni cash, Montella è tornato a chiedere con forza anche Badelj. A breve, dunque, i rossoneri formuleranno una nuova e più consistente offerta per entrambi, che dovrà necessariamente aggirarsi intorno ai 45 milioni perché Corvino ceda i due giocatori.

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